Notarzthubschrauber musste Nachteinsatz fliegen

Die Unfallserie in Vorarlberg reißt nicht ab! Am späten Freitagabend krachte es im Bregenzerwald. Bei einem Crash auf der Bregenzerwald-Straße (L200) wurde ein 44-jähriger PKW-Lenker so schwer verletzt, dass er per Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden musste.