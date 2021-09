Vater und Sohn (2) entgingen Feuer-Katastrophe

Kurz vor 15.30 Uhr fuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem zweijährigen Sohn von St. Gallen-Winkeln in Richtung Herisau. Eingangs Herisau nahm der Lenker Rauchgeruch im Fahrzeuginnern wahr. Aus diesem Grund hielt er den PKW schließlich am Straßenrand an verließ zusammen mit seinem Kind das Auto.