Jugendlicher (12) aus WG in Vomp verschwunden

Das Landeskriminalamt Tirol bittet derzeit um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten Buben. Der Zwölfjährige wohnt in einer betreuten WG in Fiecht in der Gemeinde Vomp (Tiroler Bezirk Schwaz) und wurde zuletzt am 11. September gesehen. Seitdem fehlt jede Spur von ihm.