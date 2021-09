Moto Guzzi bringt neues Bike - mit 1000-ccm-V2

Noch 2021 will die traditionelle Motorradschmiede mit der Neugestaltung ihres Werks am Comer See starten. Grundlage für den Umbau ist ein futuristisch anmutender Entwurf des amerikanischen Designers Greg Lynn. Das Gelände soll künftig offen und begehbar gestaltet und mit Hotel und Restaurant als öffentlicher Treffpunkt nutzbar werden.