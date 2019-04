Moto Guzzi V85 TT: Make Mandello great again!

Der Motor ist moderner, als er aussieht

So weist der traditionell längs eingebaute, luftgefühlte 90-Grad-V-Twin mit 853 ccm zwar dieselbe Kubatur auf wie etwa der in den eher schwachbrüstigen V9-Modellen mit ihren 55 PS und 62 Nm, aber sonst liegen Welten dazwischen, der neue wurde komplett überarbeitet und ist nun erstmals tragender Bestandteil des Rahmens. Titanventile, eine neue Schmierung, die den Ölkühler überflüssig macht, neue Kurbelwelle, neue Kolbenstangen etc. ermöglichen immerhin 80 PS und ein kräftiges maximales Drehmoment von 80 Nm ab 5000/min. Die Kraftübertragung erfolgt via Kardanwelle - einzigartig in der Klasse!