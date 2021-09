„Ich will zeigen, wer Anderson wirklich ist“

Seine Premiere zuletzt beim 3:0-Auswärtssieg in St. Pölten feierte er mit einer makellosen Abwehrleistung. „Er bringt uns die Stabilität und Erfahrung, die uns gefehlt haben“, so Cheftrainer Eric Ories lobende Worte für Anderson, der wiederum ein klares Ziel hat: „Mit Dornbirn will ich so weit wie möglich nach oben kommen, die Qualität dazu haben wir - davon bin ich überzeugt, obwohl ich noch nicht lange hier bin. Und ich selber will allen zeigen, wer Anderson wirklich ist!“