Pensionist beim Gassigehen von Trio ausgeraubt

Unglaubliche Szenen spielten sich am Dienstag vor dem Freibad in St. Georgen an der Gusen ab. Ein Pensionist, der gerade mit seinem Hund spazieren war, wurde von einem Jugendlichen-Trio angegriffen. Die Täter forderten Geld und verpassten dem Mann einen Faustschlag gegen die Brust. Als er am Boden lag, drohten ihm die Burschen wieder zu kommen. Mit einer Beute von 15 Euro flüchteten sie.