„HilDi“ hilft jetzt in allen Lebenslagen

Bürgermeister Hannes Koza war in den letzten Monaten gefordert, denn die Planungen und die schlussendliche Umsetzung des neuen HilDi-Projekts in Vösendorf nahmen unzählige Stunden in Anspruch: „Zu Beginn der Pandemie haben wir erkannt, wie sehr unsere Gesellschaft auf Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft angewiesen ist“, meint der VP-Politiker. Es gebe zwar externe Anbieter für diverse Hilfsleistungen, so Koza: „Aber wir wollten als Gemeinde einen eigenen, effizienteren Dienst anbieten.“