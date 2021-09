Motorradfahrer von LKW mitgeschleift

Der Unfall ereignete sich um ca. 7.50 Uhr am Dienstagmorgen auf der Hofsteigstraße in Hard in Fahrtrichtung Lauterach. Auf Höhe der L200-Kreuzung mit der Rheinstraße hielt ein 56-jähriger Motorradfahrer neben einem 47-Lkw Fahrer an einer Ampel. Dabei positionierte sich der Lenker des Zweirads anscheinend im „toten Winkel“ des tonnenschweren Lasters.