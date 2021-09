Platz der Lehrerin blieb in erster Klasse leer

72 positive Covid-Tests am ersten Schultag

Der Personalmangel ist aber nur eine „Front“, an der die Schule in OÖ kämpft. Corona macht auch heuer allen noch das Leben schwer. Am ersten Tag wurde bekanntlich in der Nase gebohrt und in Summe 69 Schüler (je 23 Volks- und Mittelschüler, 14 Berufsbildende Schulen, je vier an Berufsschulen und AHS, einer an einer Sonderschule) und drei Lehrkräfte (zwei an Volks- und eine an einer Mittelschule) positiv auf das Corona-Virus getestet. Heute, Mittwoch, folgen das erste Mal – gemeinsam mit Antigen- – die PCR-Tests, die Gurgeltests.