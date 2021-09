Daniels Ritterschlag

„Dass ich vom Team Vorarlberg bereits bei zwei Rennen quasi zum Chef gemacht wurde, ist in meiner ersten Saison als Radprofi schon ein Ritterschlag für mich“, gesteht Daniel Ganahl, der bis zu diesem Sommer in erster Linie als Skibergsteiger von sich Reden gemacht hatte. Ein Vertrauen, dass er der Équipe von Manager Thomas Kofler am vergangenen Wochenende mit seinem allerersten Podestplatz „zurückzahlte“.