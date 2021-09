Pflegerin stahl von Patientin (93) Millionenschatz

Die Cousine habe ihr zwar 10.000 Euro geborgt, aber auf schnelle Rückzahlung bestanden. Als Elena T. im März einen Posten als 24-Stunden-Pflege in einem Ort bei Baden (NÖ) annahm, sei es die Idee der Cousine gewesen, dies auszunutzen. Die Angeklagte: „Ich sollte schauen, ob was zum Stehlen da ist.“ In einem Kellerabteil wurde Elena T. fündig: sechs Kassetten, gefüllt mit Goldbarren, Silbermünzen und Schmuck. Die Besitzerin bekam davon nichts mit. Sie war krebskrank und bettlägerig – und inzwischen ist die 93-Jährige gestorben.