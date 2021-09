Mercedes EQG: Elektro-G-Klasse mit vier Motoren

Der Concept EQG rollt auf 22 Zoll großen Leichtmetallrädern. Statt des fünften Rades in der üblichen Reserveradabdeckung am Heck findet sich an der Hecktür eine verschließbare Box mit weiß beleuchteten Akzenten, deren Gestaltung an eine Wallbox erinnert - hier könnte beispielsweise das Ladekabel bequem erreichbar untergebracht werden.