Schreckmoment mit Kampfjet: Ursache steht nun fest

Das Festival Aéreo in Gijónist ein Fixpunkt im sommerlichen Veranstaltungskalender am Golf von Biskaya. Alljährlich zieht die Flugshow Einheimische und Besucher der nordspanischen Küstenstadt in ihren Bann.

Am vergangenen Sonntag war es wieder so weit. Die Flugshow zog mehr als 300.000 Zuschauer an und war damit die größte in der Geschichte von Gijón.