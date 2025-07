Diese heimischen Sportler kassieren ordentlich ab

Mit seinen Leistungen bei den Indianapolis Colts ist Bernhard Raimann zu einem Topverdiener in der NFL aufgestiegen. Der 27-jährige Wiener erspielte sich eine Vertragsverlängerung über vier Jahre in Höhe von 100 Millionen Dollar (86 Mio. Euro). Mit einem Jahresgehalt von 25 Mio. Dollar ist Raimann damit nicht nur der teuerste Colts-Spieler, sondern stieß auch in die Dimensionen von David Alaba und Jakob Pöltl vor.