Schwimm-Talent Mladenovic zieht ins Finale ein

„Wenn ich eine Leistungssteigerung im Vergleich zur U23-EM schaffe, glaube ich, dass ein Finale drinnen ist.“ Schwimm-Ass Luka Mladenovic wusste schon vor seiner WM-Premiere, was in Singapur möglich ist. Und tatsächlich schwamm der Salzburger über 50 Meter Brust mit der Weltelite mit und zog als Achter ins Finale am Mittwoch ein!