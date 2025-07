Wiener Finanzbeamter übte sich als Drogendealer

Drogen für Operation gehortet

Weil er aber letztlich an einen verdeckten Ermittler geriet und diesem Suchtgift verkaufen wollte, sitzt er im Wiener Landl auf der Anklagebank. In weißem Hemd und schwarzer Anzughose gibt er das Bild eines klassischen Finanzbeamten ab. Bis man die Vorwürfe hört: 160 Gramm Kokain soll der 30-Jährige an den Mann gebracht haben. Dazu noch über vier Kilogramm Cannabis. Das Suchtgift bunkerte er in einer eigens angemieteten Wohnung in Wien-Leopoldstadt.