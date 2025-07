„Notwendig“: Massiver Stellabbau bei Papierfabrik

Bereits 2023, als man 170 Jahre Pitten feierte, sei „schwierig“ gewesen. Es seien Anstrengungen unternommen worden, um den Standort wieder in die Gewinnzone zu führen. Im vergangenen Jahr sei in ein neues Kraftwerk im mittleren zweistelligen Millionenbereich investiert worden. Bemühungen des Unternehmens, den „Standort zu vergrößern und somit neue Produktionskapazitäten zu schaffen, scheiterten bisher am Kauf der erforderlichen Nachbargrundstücke“, wurde am Dienstag festgehalten. Die Kündigungen seien „ein schmerzhafter, jedoch notwendiger Schritt“, um Pitten langfristig zu sichern, betonte Gerald Prinzhorn, CEO der Prinzhorn Group, in der Aussendung.