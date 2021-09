Brisante „Macht-Spiele“ bieten viel Zündstoff

Totale Verwebung von Film und Theater

Autor Ian McEwan wagt sich mit seinem ungeborenen Neo-Hamlet in einer „Nussschale“ an eine Fortsetzung großer Weltliteratur. Das Ganze schön verpackt als „Kinobühnenschau“. „Das ist eine sehr alte und feine Form der darstellenden Kunst, die in den 1920er-Jahren eine Hochblüte hatte und eine totale Verwebung von Film und Theater bedeutet“, so die Festivalgründerin. Und auch an der Zukunft wird gefeilt. So sollen ab kommendem Jahr die Kasematten dauerhaft mit erweitertem Programm bespielt werden.