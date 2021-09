Ein Schuljahr zwischen Hoffen und Bangen

Schul-Impfaktionen

Im Rahmen der Aktion „Tirol Impft“ bieten Land und Bildungsdirektion Impfaktionen für Über-12-Jährige an: An den Impftagen (für Erst- und Zweitimpfungen) werden teilnehmende Jugendliche unter der Aufsicht von Lehrpersonen mit organisierten Bussen von der Schule zum Impfzentrum und retour gebracht. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Kinder unter 14 Jahren benötigen das Einverständnis der Eltern oder Erziehungsberechtigten, Jugendliche ab 14 Jahren können selbst entscheiden. Verimpft wird BioNTech/Pfizer. Neu im Einsatz sind heuer auch Luftreinigungsgeräte in den Klassen, aber nur in wenigen Schulen.