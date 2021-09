ESC-Sieger Maneskin in cooler Gucci-Kampagne

In gleich zwei Sujets, geschossen vom Fotografen-Duo Mert and Marcus, präsentieren sich die Römer, die gerne mit ihren Geschlechterrollen spielen, in ausgefallenen Outfits der Luxusmarke. Samt trifft da auf Federn, Glitzer auf Transparenz und ein Leder-Bondage-Gürtel auf bauchfreie Blusen.