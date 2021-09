Selbstbehalte für Ungeimpfte: Mückstein winkt ab

Mückstein: „Wo fangen wir an? Wo hören wir auf?“

So sieht es auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), der schon in den Tagen zuvor klargemacht hat, dass dies „eine Diskussion ist, die ich nicht führen will“. Auch er verwies auf die Konsequenzen solcher Überlegungen: „Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Was ist mit Rauchern oder Übergewichtigen?“ Vorstellbar sind solche Selbstbehalte prinzipiell für die Vorsitzende der Bioethikkommission, Christiane Druml. Aber dies sei „eine politische Entscheidung“, hatte sie in einem „Puls24“-Interview in der vergangenen Woche erklärt (siehe Video oben).