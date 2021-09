Großer Andrang bei Impf-Lotterie im Burgenland

Tausende Anmeldungen

Und der Andrang ist groß. Bereits in der ersten halben Stunde registrierten sich 500 Menschen. Bis zum späten Samstagnachmittag wurden rund 4000 Teilnehmer verzeichnet, für den ersten Tag dürften es also an die 5000 Anmeldungen werden. Beim Land zeigt man sich zufrieden über die hohe Beteiligung und die gute Resonanz. Dies sei ein überaus positives Signal, dass die Initiative bei der Bevölkerung ankomme, heißt es.