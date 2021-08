NEOS-Chefin: Impfverweigerer sollen Tests bezahlen

Das „Sommergespräch“ mit Beate Meinl-Reisinger - das erste in diesem Jahr - hatte noch gar nicht begonnen, da gab es schon den ersten Aufreger: Die NEOS-Chefin kündigte ihren ORF-Auftritt auf ihrer Instagram-Seite mit einem Bikini-Video aus ihrer Wahlheimat im Salzkammergut an - inklusive Köpfler in den Altausseer See.