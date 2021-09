FPÖ-Chef: „Treibjagd auf Ungeimpfte entsetzlich!“

„Ich bin ein harter Arbeiter.“ „Ich bin ein klarer Politiker rechts der Mitte.“ „Ich bin das dienstälteste Regierungsmitglied in meinem Heimatbundesland.“ So oder so ähnlich klingen Sätze, die Manfred Haimbuchner gerne über sich sagt. Und er sagte sie auch im Polit-Talk „Club 3“ auf krone.tv und schauTV.