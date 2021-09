Klimafreundliche E-Mobilität hautnah erleben

Spaß an Elektromobilität

„Wir wollen mit dieser Aktion das Thema CO2-Einsparung im Verkehrsbereich sichtbar machen. E-Mobilität und Radwegenetzausbau sind wichtige Schritte auf dem Weg zur Klimaneutralität“, so KEM-Leithaland Manager Gerhard Jungbauer. „Es wird der praktische Nutzen, der ökologische Vorteil und der Spaß an der Elektromobilität greifbar gemacht.“ Zusätzlich ist eine Radparade der Leithaland-Gemeinden rund um den Neufelder See geplant, Start ist um 16 Uhr am Hauptplatz.