Niemand will Maskenpflicht kontrollieren!

Ärgerlicher Vorfall in Klagenfurter Supermarkt

Hinzu kommt, dass sich Handelsangestellte seit Einführung der Maskenpflicht ohnehin schon viel gefallen lassen müssen, wie auch ein aktueller Vorfall in einem Klagenfurter Supermarkt einmal mehr bestätigt: Bei einem „Krone“-Lokalaugenschein war eine gesamte Familie ohne Masken einkaufen. Als eine Mitarbeiterin von Kunden darauf aufmerksam gemacht wurde, die „Maskenlosen“ daraufhinzuweisen, entschuldigte sich diese und beteuerte, nichts dagegen machen zu können. „Uns sind die Hände gebunden. Sie haben ja keine Ahnung, was wir uns von den Kunden schon alles anhören haben müssen.“