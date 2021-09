Schuljahr beginnt mit einer „Sicherheitsphase“

Nicht nur Ferienerlebnisse werden am Montag, dem ersten Schultag, ausgetauscht, auch Testen steht am Stundenplan: Lehrer wie Schüler werden „nasenbohren“. „Für die Erstklassler ist das neu, die anderen Kinder sind ,alte Hasen‘“, ist Volksschuldirektorin Margret Kobilka zuversichtlich, dass alles klappen wird. Am Mittwoch gibt’s zudem erstmals Antigen- und PCR-Spültests nacheinander.