Das schönste Geschenk wäre ein Sieg mit dem GAK

Ein besonderes Spiel! „Ich glaube, das müsste mein 200. Match in der Zweiten Liga sein. Wahnsinn“, kommt es von GAK-Abräumer Markus Rusek wie aus der Pistole geschossen. „Ich hab das nämlich vor Kurzem erst zufällig gesehen.“ Und in den bisherigen 199 Partien hat er einiges erlebt. „Unvergessen bleibt natürlich mein erstes Spiel, damals für Horn. Leider haben wir 0:3 verloren. Und mein erster Doppelpack, gegen Lustenau in der Saison 19/20 - das gelingt mir ja auch nicht so oft.“ Seinen Wechsel vor der Saison von Bundesliga-Aufsteiger Klagenfurt nach Graz bereut er keine Sekunde. „Wir haben viel Potenzial und uns gut weiterentwickelt“, sagt der 27-Jährige, der im Umzug mit seiner Verlobten und den beiden Kindern nach Graz einen weiteren großen Vorteil sieht: „Der Weg zu meiner Familie nach Wien ist auch nicht mehr so weit.“