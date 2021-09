Gericht weist Hafenecker-Klage gegen Köstinger ab

Hafenecker brachte im Juli einen medienrechtlichen Entschädigungsantrag wegen übler Nachrede gegen die Ministerin ein. Köstinger hatte ihn in dem Tweet am „Gipfel der Verantwortungslosigkeit“ gewähnt, weil der FPÖ-Mandatar „sowohl Maske als auch Impfung verweigert“ und nach seiner Infektion „Tage verstreichen“ habe lassen, bevor er alle Beteiligten informiert habe, so Köstinger damals.