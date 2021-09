Mit Pkw gegen Felswand gekracht und überschlagen

Nach der Erstversorgung wurde die leicht verletzte Frau mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine leichte Alkoholisierung. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B199 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.