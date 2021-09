Experte rechnet mit mehr infizierten Kindern

Die meisten Kinder überstehen eine Infektion ohne schweren Verlauf. In Österreich kamen laut einer Studie der ÖGKJ gemeinsam mit der AGES und der Universität Graz 2,4 Prozent der Kinder mit einer Corona-Infektion ins Spital. Auch hier dürften die Zahlen in den kommenden Monaten steigen. „Darunter sind aber Säuglinge, die oft vorsichtshalber aufgenommen werden“, so der Mediziner. Die wenigen Kinder, die bisher in Österreich an dem Virus gestorben sind, wiesen allesamt schwerste Vorerkrankungen auf.