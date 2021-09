Covid-Risiko für Kinder „überhaupt nicht gering“

Für Voitl ist die Sache klar: Ab zwölf Jahren kann man bedenkenlos impfen. Das empfiehlt der Arzt auch allen Eltern. „Mittlerweile haben wir ausreichend Daten. Rund elf Millionen Jugendliche sind in den Vereinigten Staaten geimpft worden, die Nebenwirkungen sind größtenteils harmlos: Kopfweh, Fieber oder Unwohlsein. Das entspricht den Zulassungsstudien. Beobachtet wurde in einem außerordentlich geringen Prozentsatz der Fälle eine Herzmuskelentzündung bei männlichen Jugendlichen, die ist aber immer harmlos verlaufen. Sie führt gelegentlich zu Spitalsaufenthalten, aber zu keinen Todesfällen. Im Vergleich ist der Nutzen der Impfung weit höher als das Krankheitsrisiko.“ Aus Österreich habe man noch nicht viele Daten, weil die Durchimpfungsrate in dieser Altersklasse noch recht niedrig ist. Es sei aber anzunehmen, dass die Situation ähnlich wie in den USA ist. Bei den Bedenken der Eltern gehe es hauptsächlich darum, dass die Zulassungsstudie nur mit 3000 Jugendlichen durchgeführt worden sei. „Da gab es natürlich große Unsicherheit, ob das ausreichend ist, um sämtliche Nebenwirkungen zu erfassen.“ Mittlerweile sei die Datenlage aber „außerordentlich gut. Wir können auf jeden Fall eine klare Empfehlung dafür abgeben“, sagt Voitl.