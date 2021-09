Letztes Feilen am Stufenplan für den Corona-Herbst

Am Mittwochvormittag will die Regierung das neue Maßnahmenpaket präsentieren, mit dem man gegen die steigenden Infektionszahlen vorgehen will. Ein Stufenplan soll dabei zwischen Geimpften und Ungeimpften unterscheiden, die Auslastung der Intensivbetten als neuer Leitindikator für mögliche schrittweise Verschärfungen soll die Sieben-Tage-Inzidenz ablösen. Noch nicht bekannt sind die einzelnen Stufen - also ab welcher Intensivbettenzahl die neuen Regeln gelten sollen. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) nannte am Dienstagabend aber zumindest mögliche Schwellenwerte.