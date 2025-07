Kinder während Corona mit Medikamenten vollgepumpt

Eine Anfrage des Abgeordneten Sebastian Schwaighofer offenbart in der entsprechenden Beantwortung eine besorgniserregende Entwicklung bei der Verschreibung von Psychopharmaka an Kinder und Jugendliche in Österreich zwischen 2018 und 2023. In diesem Zeitraum ist nicht nur die Zahl der betroffenen jungen Patienten deutlich gestiegen, sondern auch die Häufigkeit, mit der entsprechende Medikamente verordnet wurden und werden.