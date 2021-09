Maßnahmen für Ungeimpfte „sinnvoll und richtig“

Zustimmung auch von Wallner

Zustimmung zu den von Kurz skizzierten Plänen kam am Dienstag auch von Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Die Entscheidung, sich an der Belegung der Intensivbetten und nicht an der Sieben-Tage-Inzidenz zu orientieren, halte er für „ganz wesentlich“, so Wallner am Dienstag. Weitere Lockdowns für alle zu vermeiden sei ebenfalls richtig. Eine „große Herausforderung“ nannte der Landeshauptmann den „dritten Stich“.