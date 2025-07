US-Passagierjet verliert Teil von Flügelklappe

Luftfahrtbehörde untersucht den Fall

„Delta Air Lines hat die FAA darüber informiert, dass bei einer Inspektion des Fluges 3247, nachdem er am Dienstagabend sicher auf dem Raleigh-Durham International Airport gelandet war, ein Teil einer Flügelklappe fehlte“, teilte die FAA in einer Erklärung mit. Man habe festgestellt, dass das Teil, das in einer Einfahrt in Raleigh gefunden wurde, von diesem Flugzeug stammt und führe eine Untersuchung durch, so die US-Luftfahrtbehörde.