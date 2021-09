Corona: Lockdown für Ungeimpfte rückt näher

Angenommen ich wäre ein Impfgegner. Wieso verpflichten Sie mich nicht zur Impfung? Italien überlegt eine Impfpflicht gegen Covid, in anderen Ländern gibt es sie gegen andere Krankheiten sowieso schon. In Belgien gegen Kinderlähmung, in Frankreich gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Masern. Es gibt Impfpflichten in Italien, Tschechien, Ungarn usw.

Ich halte eine allgemeine Impfpflicht für nicht zielführend. Das ist meine Erfahrung als Arzt, wo man mit Druck das Gegenteil erreicht. Was wir uns laufend anschauen müssen, ist die Impfung in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen.