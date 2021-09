Rote Länder verärgert über Corona-Vorstoß von Kurz

Vorarlberg will keine Einschränkungen für Ungeimpfte

Auch in den ÖVP-geführten Bundesländern zeigte man sich nach den Ansagen des Bundeskanzlers zurückhaltend. In Niederösterreich und Salzburg will man die Gespräche am Mittwoch abwarten. Vorarlberg signalisiert bereits teilweise Zustimmung für die Pläne des Bundeskanzlers: Aus dem Büro von Landeshauptmann Markus Wallner hieß es gegenüber dem ORF-Radio: „Ganz entscheidend ist es in dieser Phase der Pandemie, weg von der Sieben-Tage-Inzidenz zu kommen und den Blick auf die Belegung der Intensivstationen zu richten. Vorarlberg geht diesen Weg bereits seit Beginn der Modellregion im März.“ Aktuell steuere man auf eine „Pandemie der Ungeimpften“ zu. Ziel müsse eine höhere Impfquote sein.