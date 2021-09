Grob fahrlässige Tötung: 19-Jähriger verurteilt

Die fünf Heranwachsenden, alle unter 20 Jahre alt, besuchten in Dornbirn ein Restaurant, ehe sie sich gegen 19.30 Uhr auf den Heimweg in den Bregenzerwald machten. Der damals 18-Jährige trat dabei kräftig aufs Gaspedal und war mit seinem Mercedes statt der erlaubten 60 km/h mit beinahe 140 Kilometer pro Stunde unterwegs. Die Straße war nass, es regnete leicht. In einer Linkskurve verlor der Angeklagte die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich in einer angrenzenden Wiese sechsmal überschlug. Dabei wurde die 15-Jährige, die nicht angegurtet war, aus dem Auto geschleudert und tödlich verletzt. Der 19-Jährige und drei weitere Insassen trugen bei dem Unfall ebenfalls schwere Verletzungen davon.