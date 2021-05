Mädchen (15) aus Auto geschleudert - tot

Ein rabenschwarzes Wochenende auf Vorarlbergs Straßen! Nachdem am Samstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Rheintalautobahn ein 48-jähriger Vater und sein 16-jähriger Sohn getötet wurden, überschlug sich am Sonntag in Krumbach ein Fahrzeug mit vier jugendlichen Insassen. Eine 15-Jährige wurde aus dem Auto geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle.