Viele „abgehobene“ Klauseln bei Laudamotion

Check-in-Gebühr zurückholen - so geht’s:

Sie können die Check-in-Gebühr bei Laudamotion zurückfordern, wenn Sie während der Buchung nicht darauf aufmerksam gemacht wurden und Sie die Gebühr am Flughafen zahlen mussten. Ein Musterbrief der AK hilft dabei. Wenn der Online-Check-In nicht klappt: Screenshot der Fehlermeldung machen und am Handy speichern oder ausdrucken.