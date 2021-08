Piloten stundenweise bezahlt: Aufschrei bei Lauda

Gewerkschaft fordert Maßnahmen gegen Luftfahrt-Sozialdumping

Der Vorsitzende des vida-Fachbereichs Luftfahrt, Daniel Liebhart, forderte Maßnahmen der Regierung gegen Sozialdumping in der Branche. Durch die Beschäftigungspolitik von Lauda werde „ein Dumpingwettbewerb erzeugt, wodurch mittelfristig jedes Unternehmen zu derartig fragwürdigen Praktiken greifen wird, um im harten Preiskampf bestehen zu können“. Liebhart appellierte an die Wirtschaftskammer, mit einem Branchen-Kollektivvertrag gegen Sozialdumping vorzugehen. „Sonst wird es auch in Zukunft Pilotinnen und Piloten mit Dienstort Flughafen Wien und befristeten, prekären maltesischen oder ähnlichen Dienstverträgen in Österreich geben und es kann weiter auf Kosten der Beschäftigten billig geflogen werden.“