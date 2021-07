Laudamotion verliert auch in zweiter Instanz

Die Billigairline Laudamotion hat eine Klage gegen den Betriebsrat auch in zweiter Instanz verloren. Die Ryanair-Tochter wollte die Wahl des Betriebsrats für ungültig erklären lassen. In erster Instanz hatte Laudamotion bereits am Landesgericht Korneuburg gegen den Betriebsrat, der Rechtsschutz durch die Gewerkschaft vida erhält, verloren. Die Gewerkschaft bekräftigte heute ihren Ruf an die Regierung, diese möge eine Strategie gegen Rechtsbrüche von Airlines entwickeln.