„Terroristen können keine Regierung bilden“

Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte neulich, Österreich werde keinen einzigen Afghanen mehr aufnehmen.

Es gibt ein Sprichwort in Afghanistan: Ein König weiß am besten, was für sein Königreich am besten ist. Kanzler Kurz hat jedes Recht zu entscheiden, was für das Land am besten ist. Es gibt jedoch die Menschenrechtskonvention. Und die besagt: Wenn jemand Hilfe oder eine sichere Zuflucht braucht, hat er auch das Recht dazu. Egal, ob Österreicher, Syrer oder Afghane.