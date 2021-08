„Wir nehmen eure straffälligen Asylwerber zurück!“

„Krone“: Herr Zabihullah Mujahid, besonders die Europäer fragen sich, was haben die Taliban in Kabul vor, wohin wird ihre Herrschaft führen?

Zabihullah Mujahid: Wir sind dabei, eine Regierung zu bilden. Dann wird Normalität einkehren. Überall in Afghanistan besteht schon ein hohes Maß an Sicherheit, auch in Kabul.