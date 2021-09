Taliban: „Panjshir-Tal vollständig eingenommen“

1000 Menschen sitzen auf Flughafen fest

Auch in anderen Landesteilen Afghanistans spitzt sich die Lage zu. Rund 1000 Personen sitzen Medienberichten zufolge trotz Visa für die USA oder andere Länder den fünften Tag in Folge am Flughafen in Mazar-i-Sharif fest. Sechs Flugzeuge mit Amerikanern und afghanischen Dolmetschern an Bord könnten nicht abheben, weil sie von den Taliban keine Freigabe erhalten hätten, sagte der ranghöchste Republikaner im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses, Mike McCaul, dem TV-Sender Fox.