„2 Minuten 2 Millionen“: Neue Staffel startet

Am Dienstag geht „2 Minuten 2 Millionen“ auf PULS 4 in die achte Staffel. Bereits zum zweiten Mal als Investor dabei ist der Kärntner Hotelier Bernd Hinteregger, der auch in seiner Heimat Start-up-Ideen eine Chance gibt. Im „Krone“-Interview verrät der Unternehmer, wie man bei ihm punktet.