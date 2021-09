Die Letzten: „Wenn die Leut’ mehr spinnen würden“

Luftgetrocknetes Schafshaar

Auf einem kleinen Tisch liegt ein noch unbehandeltes Vlies, das sie jetzt in zahllosen Schritten säubern wird. Vorsichtig zupft und dehnt sie die einzelnen Locken oder Stapel, entfernt kleines Geäst, Stallstreu und sonstige Verunreinigungen. Das Vlies ist noch von Lanolin getränkt, dem Wollfett, das die Schafe natürlich trocken hält. Danach wird es in drei bis vier Waschgängen mit warmem Wasser und Kernseife gewaschen, im Brunnen vorsichtig ausgespült und schließlich etwa zwei Tage lang luftgetrocknet. Die folgenden Abläufe demonstriert Margarete in der Alphütte an einer sogenannten Karde. Das ist ein Gerät mit einer Handkurbel und zwei stacheligen Walzen. Die Faserflocken werden gleichmäßig vorgelegt und mittels Drehen der Zufuhrwalze vom Tambur erfasst. Das bewirkt einerseits, dass die Fasern geöffnet und parallelisiert werden, andererseits wird durch die hohe Drehgeschwindigkeit abermals Staub und Schmutz abgeworfen. „Sind die Fasern etwas gröber, kardiere ich mit Handkarden, weil die Wolle dann einfach besser gekämmt ist. Das wird dann gerollt und kann direkt versponnen werden.“