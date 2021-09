17-Jähriger verletzte in Wiener City 2 Polizisten

Verletzte Beamte mussten vom Dienst abtreten

Bei seinem - letztlich erfolglosen - Fluchtversuch erlitten zwei Beamte Verletzungen, einer an der Schulter, der andere am Bein. Die Blessuren waren so schwer, dass die Polizisten vom Dienst abtreten mussten. Einen Grund für seinen Fluchtversuch habe der 17-Jährige nicht genannt, so die Exekutive.